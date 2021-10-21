ВКС России отработали ядерный удар по американской авиабазе на Аляске

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе
Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках...Подробнее
Российские ракетоносцы Ту-95МС, сопровождаемые истребителями Су-35С, осуществили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, после чего отработали условный ядерный удар по крупнейшей военной базе США, расположенной на Аляске. Судя по маршруту полета, российские стратегические бомбардировщики нанесли условный удар по объединенной базе «Эльмендорф — Ричардсон», где дислоцируются истребители F-22 и военно-транспортная авиация.
Видимо, появление Ту-95МС в районе границ штата стало неожиданностью для американских военных, так как самолеты ВВС США даже не поднялись на перехват российских ракетоносцев, находившихся в воздухе на протяжении девяти часов. Нельзя исключать того факта, что российская военная авиация использовала средства РЭБ для подавления РЛС США, пишет avia.pro.
Отработка условного удара по американскому военному объекту стала ответом России на многочисленные провокации со стороны Вашингтона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках...Подробнее
Турецкие беспилотники нанесли удары по территории Сирии. Сообщается, что атак было не меньше трех. Предположительно это...Подробнее
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России обсуждается введение дополнительных нерабочих дней....Подробнее
Полиция разыскивает мужчину, который вечером в минувшую среду, 20 октября, в поселке Белые Берега на территории...Подробнее
Уже несколько лет миротворцы ООН (МИНУСКА) находятся в ЦАР. За время своего пребывания «голубые каски» заработали...Подробнее
Кто в первую очередь должен вакцинироваться, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что в...Подробнее
Только массовая вакцинация поможет снизить смертность от COVID-19. Об этом заявил в интервью порталу ТИА министр...Подробнее
О том, кто может получить выплаты в размере 10 тыс. рублей, рассказали эксперты. В России поддержку пожилым гражданам...Подробнее
Привитые люди, если заражаются коронавирусом, то это в большинстве случаев происходит первые две недели после...Подробнее
Обязательная вакцинация от коронавируса не будет эффективной, уверена председатель Совета Федерации Валентина...Подробнее
Комментировать