ВКС России отработали ядерный удар по американской авиабазе на Аляске

Сегодня, 14:24

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ВКС России отработали ядерный удар по американской авиабазе на Аляске

Российские ракетоносцы Ту-95МС, сопровождаемые истребителями Су-35С, осуществили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, после чего отработали условный ядерный удар по крупнейшей военной базе США, расположенной на Аляске. Судя по маршруту полета, российские стратегические бомбардировщики нанесли условный удар по объединенной базе «Эльмендорф — Ричардсон», где дислоцируются истребители F-22 и военно-транспортная авиация.

Видимо, появление Ту-95МС в районе границ штата стало неожиданностью для американских военных, так как самолеты ВВС США даже не поднялись на перехват российских ракетоносцев, находившихся в воздухе на протяжении девяти часов. Нельзя  исключать того факта, что российская военная авиация использовала средства РЭБ для подавления РЛС США, пишет avia.pro.

Отработка условного удара по американскому военному объекту стала ответом России на многочисленные провокации со стороны Вашингтона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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