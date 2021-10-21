ВКС России отработали ядерный удар по американской авиабазе на Аляске

Российские ракетоносцы Ту-95МС, сопровождаемые истребителями Су-35С, осуществили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, после чего отработали условный ядерный удар по крупнейшей военной базе США, расположенной на Аляске. Судя по маршруту полета, российские стратегические бомбардировщики нанесли условный удар по объединенной базе «Эльмендорф — Ричардсон», где дислоцируются истребители F-22 и военно-транспортная авиация.

Видимо, появление Ту-95МС в районе границ штата стало неожиданностью для американских военных, так как самолеты ВВС США даже не поднялись на перехват российских ракетоносцев, находившихся в воздухе на протяжении девяти часов. Нельзя исключать того факта, что российская военная авиация использовала средства РЭБ для подавления РЛС США, пишет avia.pro .

Отработка условного удара по американскому военному объекту стала ответом России на многочисленные провокации со стороны Вашингтона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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