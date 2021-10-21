Американская пресса заявила об «опасных успехах» российских Вооруженных сил

Сегодня, 12:14

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Американская пресса заявила об «опасных успехах» российских Вооруженных сил

Издание Соединенных Штатов Америки — журнал The National Interest поместило на своих страницах большой аналитический материал журналиста Майкла Пека. В своей статье репортер проанализировал все действия, которые в последнее время совершали боевые подразделения Российской Федерации в различных точках земного шара, пишет онлайн портал ИноСМИ. 

Автор статьи сделал вывод о том, что армейские структуры России за последний период имеют весьма «опасные успехи». В том числе, акцентирует внимание читателей автор аналитического материала, эти успехи касаются проведения боевых действий в условиях мегаполисов, среди плотных городских застроек. 

В своей статье Майкл Пек приводит множество живых примеров. Автор материала ссылается на ведение массированных боестолкновений в Грозном во время 1-й и 2-й чеченских войн. Широкомасштабное боевое сражение за город Донецк в 2014-2015 годах тоже уже стало примером плотных боев в городских условиях. Хотя по факту здесь особо данная тактика не использовалась. В святи с этим автор очень пространно описывает анализ боевых операций в Донецкой воздушной гавани. Только непонятно, с какой стати американец ставит в заслугу Вооруженным силам Российской Федерации освобождение аэропорта города Донецка. 

На самом деле, кровопролитные бои несколько месяцев точились между представителями ВСУ и ДНР, в числе которых были лишь добровольцы из РФ и иных государств, в том числе и США. Ранее многие СМИ сообщили о том, что российский «Циркон» стал головной болью США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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