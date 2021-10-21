Китай испытал новое сверхточное противоспутниковое оружие, не оставляющее обломков

Китайские разработчики тестируют новое противоспутниковое оружие, которое, как предполагается, не будет загрязнять земную орбиту, поскольку после его применения не останется даже обломков.

Первые испытания ракеты в космосе Пекином были проведены еще в 2007-ом году. Тогда она успешно уничтожила старый метеорологический спутник, но от него остались тысячи осколков. В Китае озаботились безопасностью и чистотой орбиты Земли и сосредоточились на разработке технологии неразрушающего уничтожения спутников. Это наземные системы, предназначенные для подавления приборов навигации, связи и оптического наблюдения. Также в Поднебесной работают над особенными маневренными платформами, которые могут выполнять функцию «роботизированных рук», захватывая в космосе спутники противника.

Как уточняет издание «3Д», системы захвата спутников формально не считаются оружейными системами. Это прежде всего инструменты для ремонтно-восстановительных работ в космосе, а в первую очередь для свода космического мусора с орбиты Земли. Но все понимают, что ничто не может помешать такой платформе захватить вражеский спутник, возможно даже не один.

Новое оружие, прототип которого Китаем уже испытан, не оставляет после себя обломков и запредельно точное. Принцип действия таков: оно проникает в сопло двигателя спутника и закрепляется там до момента выполнения своей боевой задачи. По факту благодаря ему Китай будет способен заминировать любой спутник, а затем в нужный момент его взорвать.

В США серьезно обеспокоены появлением у Китая подобных систем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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