Дания и Швеция нашли угрозу для молодежи в вакцине Moderna

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Американская вакцина от коронавируса Moderna не может впредь применяться для вакцинации лиц до 30 лет, поскольку может серьезно навредить их здоровью. Такое решение было принято специалистами Дании и Швеции, сообщает белорусская редакция телеканала «ЦарьГрад».
Анализ информации о поступивших побочных эффектах показал, что в очень редких случаях этот вакцинный препарат провоцировал у молодых мужчин миокардит (воспаление сердечной мышцы, обнаруженное еще в начале 19 века). В статистике этот побочный эффект был с самого начала использования препарата.
Решением скандинавов перестать применять данную вакцину заинтересовались во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас ВОЗ анализирует сведения и намерена определиться, стоит ли Дании и Швеции рекомендовать применить вместо Moderna российский «Спутник V».
Ранее СМИ проинформировали, что одобрения российского вакцинного препарата ВОЗ стоит ожидать не ранее первого квартала 2022 года.
Напомним: в нашей стране зарегистрированы пять отечественных вакцин. Многие специалисты настаивают на том, что самая эффективная и действующая именно «Спутник». Даже ученые, которые ранее нещадно критиковали препарат, изменили свое мнение. Например, вирусолог Сергей Нетесов - недавно он и сам привился облегченной версией вакцины.
А между тем ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. В Белоруссии, к слову, тоже. Но сегодня Минздрав Беларуси, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, неожиданно отменил обязательный масочный режим в стране.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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