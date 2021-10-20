Дания и Швеция нашли угрозу для молодежи в вакцине Moderna

Сегодня, 16:54

0

Image 16+
Дания и Швеция нашли угрозу для молодежи в вакцине Moderna

Американская вакцина от коронавируса Moderna не может впредь применяться для вакцинации лиц до 30 лет, поскольку может серьезно навредить их здоровью. Такое решение было принято специалистами Дании и Швеции, сообщает белорусская редакция телеканала «ЦарьГрад».

Анализ информации о поступивших побочных эффектах показал, что в очень редких случаях этот вакцинный препарат провоцировал у молодых мужчин миокардит (воспаление сердечной мышцы, обнаруженное еще в начале 19 века). В статистике этот побочный эффект был с самого начала использования препарата.

Решением скандинавов перестать применять данную вакцину заинтересовались во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас ВОЗ анализирует сведения и намерена определиться, стоит ли Дании и Швеции рекомендовать применить вместо Moderna российский «Спутник V».

Ранее СМИ проинформировали, что одобрения российского вакцинного препарата ВОЗ стоит ожидать не ранее первого квартала 2022 года.

Напомним: в нашей стране зарегистрированы пять отечественных вакцин. Многие специалисты настаивают на том, что самая эффективная и действующая именно «Спутник». Даже ученые, которые ранее нещадно критиковали препарат, изменили свое мнение. Например, вирусолог Сергей Нетесов - недавно он и сам привился облегченной версией вакцины.

А между тем ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. В Белоруссии, к слову, тоже. Но сегодня Минздрав Беларуси, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, неожиданно отменил обязательный масочный режим в стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дания и Швеция нашли угрозу для молодежи в вакцине Moderna

Сегодня, 16:54

Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

Вчера, 14:14

10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

20-10-2021, 08:29

Комплексы РЭБ вновь атаковали самолет ВМС США в районе Керченского пролива

19-10-2021, 21:09

NetEasе: в США ошибочно верят в победу над РФ в случае войны

18-10-2021, 19:44

Не скрывая правды: фильм «Солнцепёк» честно показал события 2014 года в Донбассе

18-10-2021, 11:04

Министр Лавров ответил на статью о «краже» Россией формулы вакцины: «Не удивляюсь»

17-10-2021, 21:19

19FortyFive: восточный фланг НАТО отодвигается на Запад из-за союза РФ и Белоруссии

17-10-2021, 19:19

Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

17-10-2021, 17:44

Политолог Рар: Новая правящая коалиция ФРГ будет проамериканской

17-10-2021, 12:29

Японцы призвали выселить россиян с Курильских островов

17-10-2021, 11:44

Известная последовательница Ванги Каедэ Убер предсказала разрушительную войну с участием КНДР и США

17-10-2021, 08:24

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

16-10-2021, 22:04

Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

16-10-2021, 17:49

Издание The Paper: японский премьер рискует навлечь на страну ярость Путина

15-10-2021, 18:44

Беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по военным Армении

15-10-2021, 16:19

Армения обстреляла колонну с российскими миротворцами в Карабахе

15-10-2021, 13:39

Российские боевые корабли отстрелялись ракетами у японского побережья

15-10-2021, 13:09

Le Monde рассказала, почему Россия — богатая страна, а люди в ней бедные

14-10-2021, 16:39

Binkov’s Battlegrounds высоко оценил качество подготовки сухопутных войск ВС России

14-10-2021, 08:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

Вчера, 09:09

0

Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках...

Подробнее
Комплексы РЭБ вновь атаковали самолет ВМС США в районе Керченского пролива

Комплексы РЭБ вновь атаковали самолет ВМС США в районе Керченского пролива

19-10-2021, 21:09

0

Руководство ВВС США снова несколько часов назад устроило осознанную провокацию в районе крымской границы Российской...

Подробнее
Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

20-10-2021, 21:54

0

Турецкие беспилотники нанесли удары по территории Сирии. Сообщается, что атак было не меньше трех. Предположительно это...

Подробнее
Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

Уже получают по 58 878 рублей. Жителям РФ рассказали, на какие выплаты они имеют право

20-10-2021, 11:29

0

Детали получения крупной денежной выплаты от государства озвучили специалисты Пенсионного фонда России. Указывается,...

Подробнее
10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

20-10-2021, 08:29

0

К границам США после учений в Японском море, направились сразу 10 военных судов и подводных лодок России и Китая....

Подробнее
Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

20-10-2021, 15:09

0

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России обсуждается введение дополнительных нерабочих дней....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом COVID-19

Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом COVID-19

20-10-2021, 10:59

0

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Билобок объяснил, когда витамин D может навредить здоровью. Как известно,...

Подробнее
Врач Козлов рассказал, что реально поможет снизить смертность от COVID-19

Врач Козлов рассказал, что реально поможет снизить смертность от COVID-19

20-10-2021, 16:29

0

Только массовая вакцинация поможет снизить смертность от COVID-19. Об этом заявил в интервью порталу ТИА министр...

Подробнее
Доктор Мясников: пожилые люди являются инкубаторами для мутаций коронавируса COVID-19

Доктор Мясников: пожилые люди являются инкубаторами для мутаций коронавируса COVID-19

20-10-2021, 18:49

0

Кто в первую очередь должен вакцинироваться, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что в...

Подробнее
Издание Forbes узнало о сценарии «краткосрочного локдауна» в Москве

Издание Forbes узнало о сценарии «краткосрочного локдауна» в Москве

20-10-2021, 13:34

0

Из-за широкомасштабного распространения вируса SARS-CoV-2 по всей территории Российской Федерации, в Москве могут...

Подробнее