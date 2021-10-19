Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

Сегодня, 14:14

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Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

Уже несколько лет миротворцы ООН (МИНУСКА) находятся в ЦАР. За время своего пребывания «голубые каски» заработали ужасную репутацию среди мирных граждан, которые требует вывода миссии ООН из страны. Убийства, изнасилования, незаконная добыча природных ресурсов только малая часть преступлений, которые совершил контингент «голубых касок» в африканском государстве.

На днях миротворцы в очередной раз отличились и еще сильнее ухудшили свою репутацию. Террористы из «Коалиции патриотов за перемены» напали на продовольственную колонну, идущую из Камеруна. У водителей грузовиков отобрали деньги, угрожая расправой. Однако пока мирных жителей запугивали, рядом проезжал транспорт с «голубыми касками», которые просто проигнорировали то, что боевики грабят людей.

Центральноафриканцы выражают недовольство и гнев из-за равнодушия миротворцев ООН, которые должны защищать их. На фоне равнодушия и преступлений «голубых касок» единственной опорой граждан ЦАР стали российские специалисты – как сообщается, из состава «ЧВК Вагнера», которые занимаются обучением национальной армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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