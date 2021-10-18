10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

К границам США после учений в Японском море, направились сразу 10 военных судов и подводных лодок России и Китая.

Источник сообщает, что военно-морские силы РФ и КНР изначально должны были вернуться после совместных маневров в места постоянной дислокации. Но, судя по всему, было принято решение отказаться от этого плана и ответить жестко на провокационные действия американцев, передает информационный ресурс Аvia.pro .

Информация о том, что к границам США направились военные корабли России и Китая, была размещена в японских СМИ. Указывается, что военно-морские силы двух стран прошли 18 октября через Сангарский пролив, после чего взяли курс на Тихий океан к берегам Соединенных Штатов.

Как отмечают эксперты, не исключено, что в планах Пекина и Москвы ответить жестко на провокации ВМС США. «Телеграм»-сообщество сообщает, что к американским берегам следуют китайские и российские эсминцы, фрегаты, корветы, БПК и корабль комплексного снабжения.

Информацию о проведении Россией и Китаем совместных военных учений у морских границ США в российском оборонном ведомстве не предоставляли официально. Стоит отметить, что данных о нахождении группы российских и китайских военных кораблей, участвовавших в совместных учениях нет. Поэтому куда точно они направляются, пока сведений нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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