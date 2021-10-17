Комплексы РЭБ вновь атаковали самолет ВМС США в районе Керченского пролива

Сегодня, 21:09

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Комплексы РЭБ вновь атаковали самолет ВМС США в районе Керченского пролива

Руководство ВВС США снова несколько часов назад устроило осознанную провокацию в районе крымской границы Российской Федерации. С целью осуществления провокационных действий на место событий был направлен боевой самолет военной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint. 

Крылатая машина американцев работала по вполне стандартному маршруту выдвижения, пишет онлайн-издание Avia.pro. Неожиданно в районе акватории Керченского пролива неизвестные комплексы РЭБ снова нанесли электронный удар по военному самолету Соединенных Штатов Америки. В результате данной электронной атаки была критически нарушена работа бортовых систем военного самолёта. 

Издание демонстрирует карту с маршрутом полёта американского военного самолёта Boeing RC-135W Rivet Joint. Когда боевой лайнер летел для выполнения своей разведывательной миссии к западу и югу от Крыма, засечь текущее местоположение самолёта было легко. Затем в воздушном пространстве американский военный борт подошёл к Керченскому проливу. И вот тут все его навигационные приборы и системы дали сбой. С большой степенью вероятности, комплекс РЭБ нарушил обмен данными между самолётом и системой глобального позиционирования GPS. Нечто подобное в данном квадрате уже происходило. А вот теперь ситуация в точности повторилась. 

Ранее действительно появлялись сведения о том, что в районе Керченского моста развёрнуты комплексы РЭБ. Ни их положение, ни их тип не называются, хотя речь вполне может идти о комплексах семейства «Красуха» или даже комплексах «Мурманск-БН».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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