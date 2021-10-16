NetEasе: в США ошибочно верят в победу над РФ в случае войны

Китайские аналитики считают, что уверенность Соединенных Штатов в победе над Россией в случае войны совершенно беспочвенна.

Китайское издание NetEasе опубликовало статью, в которой проанализирована ныне растущая напряженность в отношениях между РФ и США. В пример приведены комментарии американских экспертов о возможности эскалации военного конфликта между двумя гигантами без применения ядерного оружия. Высказываются предположения о том, что боевые действия могут произойти в море. А так как всем известно численное превосходство ВМС США, то американцы уверены в победе своей стороны.

«Тема возможного американо-российского противостояния в последнее время особенно широко представлена в западных СМИ», — отмечают китайские журналисты.

Однако китайские аналитики отвергают такой исход боевых действий. По их мнению, несмотря на превосходство ВМС США по количеству надводных кораблей, в подводном парке страны на равных. А по своим тактико-техническим характеристикам некоторые российские субмарины превосходят американские.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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