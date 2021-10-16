Не скрывая правды: фильм «Солнцепёк» честно показал события 2014 года в Донбассе

В конце лета на киноэкраны вышел фильм «Солнцепёк» о событиях 2014 года в Луганской области. Кто-то обвинял фильм, основанный на реальных событиях в излишней жестокости, кто-то во лжи. Но участники событий того ужасного периода всегда готовы пролить свет истины в этих спорах.

Кинокартина «Солнцепёк» затронула очень болезненную, жгучую тему военных действий на Донбассе, отголоски которых слышны и по сей день. Фильм показывает жизнь самой обыкновенной семьи Новожиловых, каких много в Луганской области. Все они пытались бежать от кошмара, который пришел в их страну, в их дом. Бандиты-мародеры грабят и убивают мирных жителей с изощренной жестокостью, солдаты ВСУ и добробатов обстреливают поселки из минометов и систем залпового огня, берут в пленных и истязают их пытками, а обычным людям невозможно избавиться от этого ужаса.

Нешуточные споры разгораются в сети во время обсуждения фильма даже сейчас. В украинском сегменте социальных сетей появились обвинения во лжи, призывы подать жалобу на кинокартину на всех площадках, где она размещена, чтобы избавиться от любого упоминания о ней в интернете.

Но совсем недавно в сети появились снимки , с сидящим в яме у ВСУ представителем ЛНР, которые очень сильно напомнили кадр из фильма. Возможно, не так далеко от истины ушел художественный фильм.

«Я начинала смотреть этот фильм несколько раз... Начинала, останавливала... и опять начинала... За 7 лет многое стирается в памяти. Нет... Не правильно. Память в какой-то момент начинает блокировать то, что забыть невозможно. Для сохранения нормальной психики. Чтобы человек остался нормальным. Этот фильм меня вернул в тот ужас. Который стал притупляться со временем», - поделилась пользователь сети.

Как бы в интернете не отрицали происходящего, военные действия не возможны без жертв, гибли простые люди, не военные.

«Фильм правдивый. Нет ничего проще, чем продвигать правду», - рассказал продюсер кинокартины Сергей Щеглов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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