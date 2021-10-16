Министр Лавров ответил на статью о «краже» Россией формулы вакцины: «Не удивляюсь»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал комментарий на статью британского таблоида «The Sun» о том, что Москва якобы незаконно присвоила себе формулу препаратов от ковида. Политик указал, что нет ничего удивительного в попытках Запада очернить Россию — ведь тот факт, что именно РФ первой в мире произвела вакцину от коронавируса, не дает покоя остальным странам. Об этом пишет «ПолитРоссия».

По комментарию главы МИД РФ Сергея Лаврова, обвинения британского таблоида в краже Россией формулы вакцины от ковида настолько беспочвенны, что даже нет смысла на них реагировать. Политик подчеркнул, что обвинения Запада некомпетентны и лишены всякого смысла, поэтому никто не будет воспринимать их всерьез.

«Вы знаете, я уже ничему не удивляюсь. Что касается наших британских, да и большинства западных партнеров, я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения. Голословных обвинений было уже множество», - прокомментировал Сергей Лавров.

Министр добавил, что британские обозреватели уже давно потеряли авторитет не только у российских читателей, но и в Европе — поэтому шанс сохранить честь и достоинство указанного издания существует только в случае, если будут принесены официальные извинения в адрес России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700