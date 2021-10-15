Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

Россия и Китай на фоне напряженных отношений с Соединенными Штатами Америки взяли курс на сближение. Сотрудничество Москвы и Пекина развивается стремительно во всех сферах, в том числе и в военной. Недавно страны провели совместные военно-морские учения в Японском море, которые отметились инцидентом с американским эсминцем. О том, как повели себя участники маневров и почему, рассказало китайское издание Baijiahao.

Во время учений возникла реальная угроза, напоминают они, и логично, что на нее должны были отреагировать и российский флот, и китайский.

«Американский корабль пытался прорваться в российские воды и в итоге был остановлен ВМФ РФ. Почему китайский флот не помог коллегам отразить угрозу?» — вопрошают китайские авторы.

Напомним: во время маневров в Японскоми море эсминец ВМС США Chafee предпринял попытку вторгнуться в российские территориальные воды, но его удалось прогнать с помощью корабля «Адмирал Трибуц». Американцы при его появлении были вынуждены отступить.

Обозреватели напомнили, что инцидент произошел рядом с кораблями военного флота Китая, которые также являются участниками учений. Но они даже не думали помочь союзникам отразить американский напор, и сделано это было намеренно, исключительно из прагматичных соображений. Почему?

«РФ сама должна была изгнать американский корабль из своих вод, без участия китайских военных. Если Китай будет задействован в этой операции, все увидят слабость России и начнут думать, что она не может самостоятельно себя защитить», — пояснили авторы статьи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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