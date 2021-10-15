Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

Сегодня, 17:44

0

Image 16+
Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

Россия и Китай на фоне напряженных отношений с Соединенными Штатами Америки взяли курс на сближение. Сотрудничество Москвы и Пекина развивается стремительно во всех сферах, в том числе и в военной. Недавно страны провели совместные военно-морские учения в Японском море, которые отметились инцидентом с американским эсминцем. О том, как повели себя участники маневров и почему, рассказало китайское издание Baijiahao.

Во время учений возникла реальная угроза, напоминают они, и логично, что на нее должны были отреагировать и российский флот, и китайский.

«Американский корабль пытался прорваться в российские воды и в итоге был остановлен ВМФ РФ. Почему китайский флот не помог коллегам отразить угрозу?» — вопрошают китайские авторы.

Напомним: во время маневров в Японскоми море эсминец ВМС США Chafee предпринял попытку вторгнуться в российские территориальные воды, но его удалось прогнать с помощью корабля «Адмирал Трибуц». Американцы при его появлении были вынуждены отступить.

Обозреватели напомнили, что инцидент произошел рядом с кораблями военного флота Китая, которые также являются участниками учений. Но они даже не думали помочь союзникам отразить американский напор, и сделано это было намеренно, исключительно из прагматичных соображений. Почему?

«РФ сама должна была изгнать американский корабль из своих вод, без участия китайских военных. Если Китай будет задействован в этой операции, все увидят слабость России и начнут думать, что она не может самостоятельно себя защитить», — пояснили авторы статьи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

Сегодня, 17:44

Политолог Рар: Новая правящая коалиция ФРГ будет проамериканской

Сегодня, 12:29

Японцы призвали выселить россиян с Курильских островов

Сегодня, 11:44

Известная последовательница Ванги Каедэ Убер предсказала разрушительную войну с участием КНДР и США

Сегодня, 08:24

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Вчера, 22:04

Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

Вчера, 17:49

Издание The Paper: японский премьер рискует навлечь на страну ярость Путина

15-10-2021, 18:44

Беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по военным Армении

15-10-2021, 16:19

Армения обстреляла колонну с российскими миротворцами в Карабахе

15-10-2021, 13:39

Российские боевые корабли отстрелялись ракетами у японского побережья

15-10-2021, 13:09

Le Monde рассказала, почему Россия — богатая страна, а люди в ней бедные

14-10-2021, 16:39

Binkov’s Battlegrounds высоко оценил качество подготовки сухопутных войск ВС России

14-10-2021, 08:29

Секретная ракета-торпеда России не оставит США шансов выиграть подводную войну

13-10-2021, 17:14

В Китае восхитились российским ракетным комплексом «Прометей»

13-10-2021, 17:09

В Турции заявили о разработке аналога российского комплекса С-400

13-10-2021, 10:09

Daily Mail: российские военные корабли передали послание новому премьеру Японии

13-10-2021, 09:39

Издание Foreign Policy сообщило, как ВМС США проиграли гонку по строительству боевых кораблей

12-10-2021, 22:49

Общественные организации в ЦАР раскритиковали миротворцев ООН

12-10-2021, 16:44

Издание Baijiahao заявило, что пророчество Путина о судьбе США начинает сбываться

12-10-2021, 09:44

США призвали Израиль не вмешиваться в конфликт с Ираном из-за его новых ракет

11-10-2021, 21:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Вчера, 22:04

0

Летчики ВВС США испытали несколько секунд ужаса. Это произошло в момент их встречи с самолетами РФ над нейтральными...

Подробнее
Российские боевые корабли отстрелялись ракетами у японского побережья

Российские боевые корабли отстрелялись ракетами у японского побережья

15-10-2021, 13:09

0

Россия провела стрельбы рядом с побережьем Японии в ответ на провокационные заявления премьер-министра Японии Фумио...

Подробнее
Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

Вчера, 17:49

0

На территорию Карабаха несколько дней назад вошли турецкие военные. Туда же через территорию Азербайджана были...

Подробнее
Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

15-10-2021, 00:09

0

Чехия может превратиться во вторую Польшу, у которой одной из основных тем внешней политики стала русофобия. 8 и 9...

Подробнее
Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

14-10-2021, 22:49

0

Бывший представитель ЕС в Турции, эксперт аналитического центра Carnegie Europe Марк Пиерини обратил внимание на...

Подробнее
Армения обстреляла колонну с российскими миротворцами в Карабахе

Армения обстреляла колонну с российскими миротворцами в Карабахе

15-10-2021, 13:39

0

Колонну строительной техники Азербайджана, которая следовала в сопровождении российских миротворцев по маршруту Мадагиз...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

15-10-2021, 21:44

0

Политолог Дмитрий Абзалов заявил: «Никто из европейцев даже представить себе не мог, что поддержка иска польской...

Подробнее
Беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по военным Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по военным Армении

15-10-2021, 16:19

0

Азербайджан атаковал позиции, на которых дислоцированы военнослужащие Армении, посредством БПЛА Bayraktar TB2. Как...

Подробнее
Врач Соловьев объяснил, сколько людей нужно прививать каждый день, чтобы у всех был QR-код

Врач Соловьев объяснил, сколько людей нужно прививать каждый день, чтобы у всех был QR-код

15-10-2021, 14:59

0

В течение последних нескольких месяцев на территории Свердловской области, точно так же, как и в ряде других регионов...

Подробнее
Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

15-10-2021, 11:59

0

Вашингтон заявляет о том, что Китай в состоянии упадка и уже не скоро сможет вернуться к росту. Политический...

Подробнее