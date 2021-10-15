19FortyFive: восточный фланг НАТО отодвигается на Запад из-за союза РФ и Белоруссии

Союз России и Беларуси может отодвинуть восточный фланг НАТО на Запад. Об этом предупреждают в своей статье авторы американского издания 19FortyFive.

По их мнению, военное сотрудничество Москвы и Минска - серьезный повод для беспокойства руководства НАТО. Особенно после совместных сентябрьских маневров РФ и РБ под названием «Запад-2021», которые показали миру, каким сильным и опасным может быть содружество двух стран бывшего Советского Союза.

Авторы предположили, что Беларусь уже получила от Москвы передовые ЗРК С-400 «Триумф», о передаче которых ранее сообщали СМИ. Если это так, то дела у НАТО могут быть совсем скверными. Авторы указывают, что военные самолеты, которые имеются у граничащей с Белоруссией Польши, «слишком уязвимы» перед этими средствами противовоздушной обороны.

Таким образом, Москва с помощью Минска «резко отодвигает восточный фронт НАТО на Запад», резюмируют в 19FortyFive.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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