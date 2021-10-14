Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

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На территорию Карабаха несколько дней назад вошли турецкие военные. Туда же через территорию Азербайджана были переброшены вооружение и техника. Судя по всему, это связано с растущей напряженностью на границе Ирана и Азербайджана.
О переброске турецких войск, вооружения и техники в Карабах ранее сообщил иранский журналист Хаял Муаззин, который все же признал, что какие-либо доказательства на этот счет представить нельзя, пишет avia.pro.
Заметим, что несколько дней подряд на границе Азербайджана и Армении наблюдаются серьезные нарушения. Вполне возможно, что азербайджанские власти привлекли к ситуации турецких военных, хотя пока ни Баку, ни Анкара эту информацию не комментируют.
Накануне в Тегеране заявили о том, что Анкара и Баку планируют атаку на юг Армении с целью формирования коридора для соединения Азербайджана с Нахичеванью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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