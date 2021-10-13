Издание The Paper: японский премьер рискует навлечь на страну ярость Путина

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Автор статьи, опубликованной на китайском портале The Paper утверждает, что новый японский премьер-министр Фумио Кисида играет с огнем из-за своих заявлений относительно Курильских островов. По его словам, политик попросту может разозлить президента Владимира Путина.
Речь идет о заявлении японского политика о том, что суверенитет Токио распространяется на Южные Курилы. Это заявление главы правительства прозвучало во время переговоров в нижней палате парламента.
По мнению автора статьи, политическая мудрость и стратегическое мужество Владимира Путина далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, то Японии придется расхлебывать последствия острого языка премьера. Фумио Кисида, в отличие от своих предшественников, позволяет себе довольно резкие высказывания.
«Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?» — написал автор.
Москва прокомментировала заявление премьера Японии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков осудил японского политика, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией Российской Федерации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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