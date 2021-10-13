Беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по военным Армении

Сегодня, 16:19

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Беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по военным Армении

Азербайджан атаковал позиции, на которых дислоцированы военнослужащие Армении, посредством БПЛА Bayraktar TB2. Как сообщило онлайн-издание Avia.pro, ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 нанес удар по территории Арцаха, где расположены позиции армянских военных. К такому результату привело новое обострение обстановки на рубежах Армении и Азербайджана. 

Сначала поступили сведения о том, что атака азербайджанских боевых подразделений осуществлялась с применением миномёта. Затем, после проведенного расследования, пришли более точные данные: атаку выполнил турецкий ударный дрон. Этот беспилотник, с большой степенью вероятности, отработал из воздушного пространства Азербайджана. 

Советник президента НКР по вопросам безопасности и перемещенных лиц Ваан Бадасян объявил, что Азербайджан совершил воздушную атаку армянских позиций в Арцахе. В соответствии с последними данными, ранения получили 6 человек. 

«Погибших удалось избежать, все раненые пострадали от удара этого беспилотника. Перестрелки нет», — сказал Бадасян. 

Он добавил, что российские миротворцы проводят осмотр на месте происшествия. Скорее всего, они начнут расследование, сообщают СМИ. 

От миротворческих подразделений Российской Федерации на данный момент времени никаких официальных комментариев не было сделано. 

Учитывая тот факт, что удар наносился из воздушного пространства Азербайджана, для этого мог быть использован только находящийся на вооружении ВС Азербайджана ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. К слову, такие летательные аппараты ранее были замечены в этом районе. Очевидно, они  выполняли патрульные и мониторинговые миссии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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