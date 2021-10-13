Российские боевые корабли отстрелялись ракетами у японского побережья

Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию
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Россия провела стрельбы рядом с побережьем Японии в ответ на провокационные заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом пишет NetEase, передает Аvia.pro.
Фумио Кисида заявил, что Токио не признает суверенитет России над Южными Курилами и будет добиваться возвращения их под полный контроль Японии. Он добавил, что Токио не намерен проводить переговоры по заключению мирного договора с Москвой по этим территориям.
После этого заявления российские боевые корабли провели масштабные военные учения рядом с побережьем Японии, доказав, что Россия не намерена уступать Токио в вопросе Курил.
В учениях были задействованы флагманский ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» и большой противолодочный корабль. Они осуществили 10 пусков ракет, уничтожив цели.
Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не намерена согласовывать свои действия на территориях, которые являются частью РФ, в том числе и на островах Курильской гряды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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