Армения обстреляла колонну с российскими миротворцами в Карабахе

Колонну строительной техники Азербайджана, которая следовала в сопровождении российских миротворцев по маршруту Мадагиз – Гетаван – Ванк, обстреляли со стороны Армении.

Хотя со стороны Еревана постоянно звучат обвинения в адрес Баку о нарушениях условий перемирия, провокаций и обстрелах, тем не менее, как раз Армения пошла на нарушения мирных договоренностей.

13 октября в районе Сарсанского водохранилища были обстреляны российские миротворцы, которые сопровождали колонну строительной техники Азербайджанской Республики, передает Аvia.pro .

Информацию об инциденте озвучили в Минобороны РФ, при этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что будут изучать его, чтоб выяснить, как под обстрел попала мирная техника и была создана угроза жизням российских миротворческих сил.

Минобороны РФ сообщает, что пострадавших в результате этого инцидента нет. Произошедшее обсуждается с представителями Азербайджана и Армении. Пока Ереван не комментирует официально данный инцидент.

Эксперты же уверены, что эта ситуация может серьезно ухудшить отношения между Арменией и Россией. Они также отметили, что учитывая обстоятельства, можно сделать вывод о целенаправленности подобных действий, поскольку российская техника, задействованная в миротворческой миссии, имеет специальные обозначения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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