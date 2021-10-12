Le Monde рассказала, почему Россия — богатая страна, а люди в ней бедные

Сегодня, 16:39

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Le Monde рассказала, почему Россия — богатая страна, а люди в ней бедные

Россия — богатая страна, а люди в ней бедные. Об этом пишет на своих страницах французская газета Le Monde.

Это какой-то парадокс, удивляются авторы. Макроэкономические показатели повышаются, а уровень жизни - снижается. Почему? Эксперты склонны связывать это со структурой экономики РФ и замороженной политической системой.

За 20 лет, когда страной руководит президент Владимир Путин, РФ стала богатой, как никогда. В то же время ее граждане с каждым годом становятся все беднее и беднее. 

За исключением 2020 года, бюджет сбалансирован или профицитный, государственный долг не превышает 18% ВВП. При этом уровень бедности в стране на начало сего года составлял 13,1 процента.

Статистика красноречива - большинству граждан доходов хватает только на еду и одежду. 

Эксперты попытались найти объяснение подобному положению вещей.

«Первым объяснением является структура российской экономики и ее крайняя зависимость от углеводородов, на которые приходится треть бюджета. Такая модель мало способствует экономическому росту и почти не приносит дохода населению», — пояснил в беседе с изданием экономист Евгений Гонтмахер, отметив, что из-за этого разрыв между бедными и богатыми становится все большим.

Экономика страны чрезмерно зависима от углеводородов, но вместе с тем власть имущие пока не видят, как можно это изменить.

«Пока можно дорого продавать газ и пока люди не протестуют, не стоит ничего менять, лучше накапливать резервы», - приводит издание позицию, которой придерживаются власти.

Политолог Федор Крашенинников считает, что стране следует эффективнее использовать средства из резервных фондов. Деньги тратить следует не на операции в Сирии и Ливии, а на поддержку малого и среднего бизнеса. Сейчас же в стране зарабатывают только те, кто экспортирует сырье и владеет акциями нефте- и газодобывающих компаний, передает «Росбалт».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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