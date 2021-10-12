Блогер с ником Binkov’s Battlegrounds из Хорватии в своем видео на YouTube оценил уровень подготовки российской армии. Он подчеркнул, что ВС России постоянно совершенствуются. Об этом сообщают ИноСМИ.

Как известно, исход войны решает не только передовое оружие. Нередко победы без соответствующего уровня подготовки армии, опыта и тылового обеспечения не одержать. По оценке Binkov’s, в составе российских сухопутных войск меньше подразделений поддержки и тылового обеспечения, чем в США. В последние же годы российские сухопутные войска стали отличаться более высоким уровнем военной подготовки, по опыту они опережают американских коллег. В то же время, по оценке экспертов, в планах у России значится увеличение количества тыловых подразделений до уровня дивизии. Для этого потребуются дополнительные ассигнования и увеличение количества призывников.

«Российские сухопутные войска так хорошо подготовлены, что победить российские сухопутные войска могут только российские сухопутные войска», - отметил Binkov’s.

Не менее хорошо подготовлены и российские морские пехотинцы, имеющие к тому же более тяжелые системы вооружения вроде танков и ЗРК средней дальности. Вместе с тем, морская пехота России рассчитана в основном для защиты побережья, а также проведения небольших операций по захвату близлежащих островов. Такие крупномасштабные десантные операции, которые проводит морская пехота США, она проводить не в состоянии.

По мнению автора, российские сухопутные войска являются очень грозной силой, особенно при защите собственных границ. И в столкновении со средним и даже крупным, однако не очень сплоченным противником, пехотинцы могут оказаться самыми боеспособными в приграничных войнах, вплоть до нанесения смертоносного удара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700