Секретная ракета-торпеда России не оставит США шансов выиграть подводную войну

Публикацию американского 19FortyFive, в которой говорилось о высокой доле вероятности оснащения российских подлодок ракетами-торпедами, способными развивать колоссальную скорость, оценил капитан запаса третьего ранга Дмитрий Литовкин.

Речь идет о возможностях модернизированных торпедных комплексах «Шквал». Он отметил, что тема - из разряда секретных, посему можно только строить догадки на сей счет. Но возможность возвращения данного вооружения рассматривается, пишут «Народные новости».

«Сегодня самый быстрый корабль способен развивать до 35 узлов. То есть “Шквал” обеспечивал однозначное попадание в цель. Сбить ракету на такой скорости под водой физически невозможно. Главное, что сделали разработчики модернизированного “Шквала”, - увеличили дистанцию и научили торпеду маневрировать под водой», – пояснил Дмитрий Литовкин.

Скоростная подводная ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» на вооружение флота Советского Союза была принята в далеком 1977 году. Благодаря реактивному двигателю оружие развивало беспрецедентную по тем временам скорость – до 200 узлов или 370 км/ч. Но у «Шквала» обнаружился и весомый недостаток, который делал его практически бесполезной разработкой, - малая дальность поражения.

Именно из-за нее, как пояснил Литовкин, комплекс и был снят с вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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