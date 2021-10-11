В Китае восхитились российским ракетным комплексом «Прометей»

Сегодня, 17:09

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В Китае восхитились российским ракетным комплексом «Прометей»

Китайское издание «Чжунго цзюньван» пришло в восторг от зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей». И опубликовало об этом статью, в которой назвало Россию непобедимой благодаря такому оружию.

«Прометей» будет иметь более совершенные характеристики, у него увеличены дальность и эффективность перехвата целей. Комплекс имеет возможность интеграции с другими российскими системами ПВО. По словам экспертов, С-500 является «непробиваемым щитом», - написано в публикации.

Россия сможет эффективно бороться со стратегическими бомбардировщиками, самолетами-разведчиками, межконтинентальными баллистическими ракетами, гиперзвуковыми ракетами и даже низкоорбитальными спутниками. В США для давления на Россию существует ЗРК Patriot и противоракетный комплекс THAAD. В ответ на эту угрозу российские военные техники и разработали С-500.

«Эта разработка потребовала от российских специалистов подняться на вершину технологий противовоздушной и противоракетной обороны», — сказано в публикации.

С-500 новейшее оружие, которое совмещает в себе функции комплексов ПВО и ПРО. В 2021 году на объектах Минобороны РФ будут завершены испытания новой стационарной системы «Прометей».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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