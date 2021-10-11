В Турции заявили о разработке аналога российского комплекса С-400

Турция хочет создать свой ракетный комплекс, который по своим характеристикам будет схож с российским ЗРК С-400 «Триумф». Об этом рассказал глава турецкой оборонной промышленности Измаил Демир, передает Аvia.pro .

По его словам, на вооружение новый комплекс Турция поставит в ближайшие пять лет, и это позволит ей стать полностью независимой в вопросе обеспечения своих вооруженных сил средствами ПВО и ПРО.

Российские эксперты отмечают, что, исходя из риторики Измаила Демира, можно сделать вывод, что сейчас турецкие военные конструкторы и инженеры попросту копируют российский ЗРК «Триумф».

Турецкое издание «Milliyet» сообщает, что Демир анонсировал введение в эксплуатацию новых комплексов SIPER до конца 2023 года. Он также добавил, что Турция уже обладает такими средствами ПВО как HISAR A+ и HISAR O+, с дальностью примерно до 20 км, но сейчас важно создать комплексы с большим диапазоном действия.

Отметим, пока турецкие разработки в сфере ПВО не могут похвастаться хорошими результатами. Они, в частности, провалились в Ливии, где были уничтожены целые районы их размещения российскими бомбардировщиками Су-24 и истребителями МиГ-29, поскольку авиация смогла подавить их своими бортовыми системами РЭБ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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