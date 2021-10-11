Daily Mail: российские военные корабли передали послание новому премьеру Японии

Учения российских военных кораблей в Японском море стали ответом на заявление о статусе Курильских островов, которое сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Журналисты британского издания Daily Mail уверены, что Россия и далее будет резко реагировать на любые попытки Японии заявить претензии на Курилы, передает ПолитРоссия .

«Российские военные корабли демонстрируют силу у берегов Японии в качестве «приветственного послания» новому премьер-министру после того, как он объявил о суверенитете над островами», — пишет Daily Mail.

Отметим, в рамках учений в Японское море вышли флагман Тихоокеанского флота РФ крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Они осуществили маневры, а также стрельбы. В частности, «Варяг» провел стрельбы из 30-мм шестиствольной корабельной установки АК-630 и тяжелой артиллерийской пушки. Видеозапись этого мероприятия Минобороны РФ разместило в Сети.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что учения прошли успешно, в ходе маневров флагман Тихоокеанского флота сбил 10 высокоскоростных летающих целей.

Отметим, новый премьер-министр Японии заявил, что намерен разрешить спор вокруг Курильских островов уже сейчас, чтобы не оставлять эту проблему будущим поколениям. Также он заявил, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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