Издание Foreign Policy сообщило, как ВМС США проиграли гонку по строительству боевых кораблей

Сегодня, 22:49

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Издание Foreign Policy сообщило, как ВМС США проиграли гонку по строительству боевых кораблей

На страницах американского издания Foreign Policy опубликован материал, посвященный больной теме США - фиаско страны в гонке по строительству боевых кораблей.

Вашингтон всегда был уверен, что американские передовые технологии и разработки опередят ВМС иных стран. Однако реальность такова - в распоряжении США есть корабли, которые в состоянии выполнять только самые примитивные функции.

Автор материала утверждает, что американцы сократили целые классы, некоторые суда стоят в очереди на ремонт годами, в то время как другие досрочно списаны.

Приводится в пример масштабный футуристический эсминец-невидимка типа «Цумвальт» (Zumwalt). Из запланированных 32 кораблей построены всего только три. Существует информация, что общие затраты на Zumwalt достигли 7 миллиардов долларов за корабль, что по некоторым оценкам дороже авианосцев класса «Нимиц» (Nimitz), которые те должны были сопровождать. Основное вооружение Zumwalt — рельсотрон — не работает и в морском конфликте с Китаем использоваться в любом случае не будет. В результате в текущем году проект рельсотрона был вообще отменен.

Американским морякам обещали корабли, которые опережают время на десятилетия. Однако навстречу противнику им приходится идти на судах прошлых десятилетий. Американские политики должны это признать и исправить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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