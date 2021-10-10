Африканские общественники высказали недовольство многопрофильной миссии ООН в Центральной Африке (МИНУСКА). Так президент общественной организации «Центральноафриканская синергия» Бертран Симплис Оулифи заявил, что западным миротворцам нечего делать в стране, если они больше не выполняют свою работу.

Напомним, что недавно в ЦАР произошло нападение террористов из «Коалиции патриотов за перемены» на гуманитарный конвой. В результате рейда погибли десятки людей, многие были ранены, а груз захватили боевики.

Самое странное в этой истории то, что колонну должны были сопровождать сотрудники МИНУСКА. Однако, «голубые каски» отказались в самый последний момент. Для многих граждан ЦАР данный факт стал доказательством того, что миротворцы тайно поддерживают террористов.

«МИНУСКА действует только для того, чтобы поддерживать очаги напряженности и оправдать собственное присутствие в Центральноафриканской Республике», — полагает Элоге Доктрове Кой, представитель «Центральноафриканской синергии».

Отметим, что на фоне провала миссии ООН, куда эффективней оказались действия российских инструкторов, которых пресса часто относит к «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты работают в ЦАР по приглашению законного правительства. За это время россияне смогли обучить национальную армию, которая в свою очередь разгромила крупные организованные банды террористов. К сожалению, мелкие группы бандитов все еще сеют смерть в лесах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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