Китайский обозреватель «Baijiahao» сообщил о старте экономического кризиса в США, который предрекал президент РФ Владимир Путин. После того как Россия в течение нескольких лет подвергалась жестким санкциям со стороны Запада, эффект бумеранга начал отражаться на Вашингтоне и его союзниках, передает «ПолитРоссия».

Журналисты китайского издания «Baijiahao» напомнили, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что экономические санкции Запада, направленные против России, негативно отразятся на самом Вашингтоне. Начало кризисной тенденции в США доказало, что российский лидер продемонстрировал дальновидность в своем заявлении и определил, что тотальная гегемония Америки действительно начнет снижаться.

«Слова Путина означают, по сути, что главным врагом Соединенных Штатов на протяжении всего времени конфликта с Россией была вовсе не РФ, а сами США. Политика санкционного давления, проводимая США в отношении РФ и других неугодных ей стран, привела к возникновению огромного числа проблем внутри самих США», - указано в издании «Baijiahao».

Китайские эксперты добавили, что в постпандемийный период американское общество столкнулось сразу с несколькими критическими проблемами: политическими, культурными и социальными противоречиями, укрепляемыми противостоянием демократов и республиканцев.

«Когда нет единства и политической стабильности, невозможно решить жизненно важные для страны проблемы. США будут продолжать терять свою лидерскую позицию на мировой арене, поскольку уже сейчас государственность страны трещит по швам. Вашингтону придется перестать вмешиваться в дела других стран и попытаться решить критические внутренние проблемы», - заключили специалисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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