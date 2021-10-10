США призвали Израиль не вмешиваться в конфликт с Ираном из-за его новых ракет

Глава Управления военной разведки США в своем недавнем заявлении призвал Израиль взять курс на деэскалацию ситуации с Ираном. Это его предостережение прозвучало на фоне появившейся в СМИ информации о том, что Тегеран поставил на вооружение новые высокоточные ракеты, с которыми не смогут справиться системы ПВО и ПРО Израиля. Об этом пишет в своей заметке издание Аvia.pro.

Соединенные Штаты признают, что Иран за последние годы укрепил свою военную мощь. Согласно предварительным подсчетам аналитиков Пентагона, на вооружении КСИР могут находиться тысячи крылатых и баллистических ракет. В случае если Иран решится на одновременный удар, противоракетная оборона Израиля «ляжет» и не сможет их отразить. Это будет испытание посерьезнее весеннего конфликта с сектором Газа.

Вашингтон не только опасается возможных столкновений Израиля и Ирана, но и не сомневается в том, что Тегеран сможет уничтожить войска Тель-Авива, особенно если принять во внимание, что поддержку ему может оказать Москва. Например, она может помогать союзнику оперативными данными о полетах истребительной авиации ВВС Израиля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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