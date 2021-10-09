В Таиланде обнаружили дешевое средство против коронавируса

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Для лечения коронавируса в Таиланде используют дешевые и эффективные традиционные лекарственные травы. Речь идет о растении, которым лечат людей с бессимптомной или легкой формой коронавируса. Это растение было испытано в тюрьмах. Осужденные преступники собирают урожай на полях Таиланда.
Зеленая сверция или Fah talai jone - это традиционное лекарственное средство, которое обычно используют для лечения простуды, но теперь его применяют в борьбе с ковидом. Свойства этого растения помогают уменьшить жар и кашель. Команда заключенных срезает и собирает зрелые стебли, растение сушат и измельчают. Затем темно-зеленый порошок упаковывают в капсулы перед отправкой в другие тюрьмы.
В июле кабмин Таиланда одобрил зеленую сверцию для использования в борьбе с бессимптомной или легкой формой коронавируса. Как заявили в правительстве, из 11800 заключенных, которые принимали эту траву для лечения коронавируса, 99,02% выздоровели. После приема сверции заключенные показали лучшие результаты рентгена грудной клетки и меньше симптомов. У них снизилась температура, уменьшились боль в горле и кашель.
Правительство опробовало лечение сверцией в некоторых больницах и поощряет 24000 деревень выращивать это растение. Однако травяное средство - это не панацея, его можно использовать только в легких случаях. В списке рекомендованных ВОЗ лекарств для лечения коронавируса травяное лечебное средство не упомянуто.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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