Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге
Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...Подробнее
Британская Daily Mail опубликовала на своих страницах страны, которые по статистике имеют самый высокий уровень смертности от коронавируса.
Самое большое количество летальных исходов от COVID-19 в Перу. На миллион жителей там приходится около шести тысяч смертей. В Перу проживает почти 32 миллиона человек. За время пандемии погибло более 199 тысяч человек.
Второе место в этом страшном рейтинге заняли Босния и Герцеговина. В этих странах на миллион населения от COVID-19 погибают 3259 человек. С начала пандемии умерли более 10,8 тысяч человек. Всего в этой стране зафиксировано 240 тысяч случаев коронавируса.
На третьем месте Северная Македония, в которой 3256 смертей на миллион.
На четвертом - Черногория. На миллион жителей погибает от коронавируса 3141 человек.
Пятое место у Венгрии. В этой стране 3117 погибший на миллион жителей.
В туманном Альбионе на миллион британцев приходится 2161 смерть. А вот в Китае, откуда берет начало пандемия, показатели смертности оказались довольно низкими. На миллион китайцев приходится 30 летальных исходов.
Россия в пятерку антирейтинга не вошла.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...Подробнее
11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...Подробнее
Россия хочет расколоть Великобританию, и спровоцировала преднамеренно энергетический кризис в том числе для этого. Об...Подробнее
Британские читатели раскритиковали статью в Daily Mail, авторы которой обвиняют президента РФ Владимира Путина в...Подробнее
6 октября главный санитарный врач Ирина Кузнецова подписала документ, в котором есть список сфер деятельности,...Подробнее
Многие россияне могут оформить через МФЦ денежную выплату, которая станет существенным подспорьем для семейного...Подробнее
После смены власти в Мали, французские войска готовятся покинуть страну. До этого считалось, что Франция ввела армию в...Подробнее
На днях представители террористического движения «Талибан» (запрещенная в России организация) и группировки «Джамаат...Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе....Подробнее
В октябре многие россияне могут оформить новую денежную выплату, обратившись в Пенсионный фонд России. Кто может...Подробнее
Комментировать