Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

Сегодня, 16:19

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Названы страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса COVID-19

Британская Daily Mail опубликовала на своих страницах страны, которые по статистике имеют самый высокий уровень смертности от коронавируса.

Самое большое количество летальных исходов от COVID-19 в Перу. На миллион жителей там приходится около шести тысяч смертей. В Перу проживает почти 32 миллиона человек. За время пандемии погибло более 199 тысяч человек.

Второе место в этом страшном рейтинге заняли Босния и Герцеговина. В этих странах на миллион населения от COVID-19 погибают 3259 человек. С начала пандемии умерли более 10,8 тысяч человек. Всего в этой стране зафиксировано 240 тысяч случаев коронавируса.

На третьем месте Северная Македония, в которой 3256 смертей на миллион.

На четвертом - Черногория. На миллион жителей погибает от коронавируса 3141 человек.

Пятое место у Венгрии. В этой стране 3117 погибший на миллион жителей.

В туманном Альбионе на миллион британцев приходится 2161 смерть. А вот в Китае, откуда берет начало пандемия, показатели смертности оказались довольно низкими. На миллион китайцев приходится 30 летальных исходов.

Россия в пятерку антирейтинга не вошла.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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