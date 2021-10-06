The Telegraph: НАТО находится на грани распада из-за политики французского президента Макрона

Военному блоку НАТО с большой степенью вероятности может угрожать тотальный распад в том случае, если французский лидер Эммануэль Макрон и далее продолжит вести политику, которая подрывает единство Североатлантического альянса. Такую информацию на свои страницы выложило издание The Telegraph, журналисты которого подвергли тщательному анализу те опасные тенденции, которые в настоящее время продолжают аккумулироваться внутри этой организации, пишет онлайн-издание ИноСМИ.

Пресса уже неоднократно описывала то, что в военном блоке НАТО на протяжении длительного периода назревают весьма серьезные противоречия. Эти раздоры между партнерами заметно усилились от того факта, что США, Великобритания и Австралия дали Франции «100-миллиардную подводную пощечину». Так во всем мире назвали перехват у Парижа крупного выгодного соглашения на изготовление и поставку субмарин в адрес Австралии. Вслед за этим Франция заключила оборонный пакт с Грецией. Данная сделка идет вразрез с доктриной НАТО.

Необходимо уточнить, что у военного блока НАТО никогда в истории существования не было простых отношений с Францией — страна еще в 1960-х отказалась быть частью интегрированной командной структуры альянса. Или можно вспомнить 2012 год, когда Париж отказался участвовать в операции НАТО в Афганистане, направленной против терроризма. При этом в руководстве НАТО старались смотреть на «трудного союзника» с учетом того, что Франция, даже такая неудобная для альянса, лучше выглядит на стороне НАТО, а не как «отщепенец» в вопросах европейской обороны. Действующий президент Франции весьма часто неприкрыто оскорбляет НАТО, однако руководство военного блока проглатывает даже такое издевательство, в надежде сохранить трансатлантический союз государств.

А в нынешней ситуации Макрон уже конкретно затаил глубокую обиду на Североатлантический альянс. Лидера Франции сильно затронуло тайное создание AUKUS, особенно срыв соглашения на поставку субмарин Австралии. Он решительно пошел из-за этого на заключение оборонного пакта с Грецией. Этот шаг, как уверены аналитики, может быть началом окончательного распада Североатлантического альянса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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