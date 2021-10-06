«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге
Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...Подробнее
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска покинут Мали.
На форуме Африка-Франция Макрон сказал, что французы намерены закрыть военные базы в Тесалите и Кидале, и не заинтересованы в продолжении операции в африканской республике.
Положение Макрона обострилось после того, как Мали достигла соглашения с российской «ЧВК Вагнера» о подготовке вооруженных сил африканской страны. Французский контингент в Мали, который уже несколько лет вел антитеррористическую операцию против исламистов в республике, полностью провалил свои задачи. Однако вывести войска Франция уже обещала летом 2021 года, причем официальные лица делали заявления, противоречащие нынешней реплике Макрона.
Поскольку французские войска не выполняют своих обязанностей, малийское правительство заключило соглашение с российской «ЧВК Вагнера». Россияне прибыли в Африку и уже начали обучать солдат местных вооруженных сил. Надежная и мощная российская компания, неоднократно доказавшая свои высокие качества, безусловно, лучше справится со своей задачей, чем непоследовательные бывшие колонизаторы, неспособные ни одолеть террористов в Мали, ни даже внятно сформулировать свою политику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...Подробнее
Ученые из Китая и США планировали создать новый коронавирус, который не имел бы прямых «предков» в природе. Об этом...Подробнее
Подозреваемые в краже сейфа с 14 миллионами рублей из следственного отдела в Казани задержаны. Об этом представителей...Подробнее
По словам сотрудников Пенсионного фонда, многие из россиян не в курсе, что, достигнув определенного возраста, можно...Подробнее
Для коронавирусного инфицирования основными мишенями в человеческом организме являются сердце и сосуды. Что характерно...Подробнее
Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к тому, чтобы в России...Подробнее
Специалисты компании Pfizer рассказали о том, что естественный иммунитет лучше защищает от коронавируса, чем...Подробнее
6 октября главный санитарный врач Ирина Кузнецова подписала документ, в котором есть список сфер деятельности,...Подробнее
Россия хочет расколоть Великобританию, и спровоцировала преднамеренно энергетический кризис в том числе для этого. Об...Подробнее
Британские читатели раскритиковали статью в Daily Mail, авторы которой обвиняют президента РФ Владимира Путина в...Подробнее
Комментировать