Уйти, остаться и снова уйти. Макрон не в состоянии определиться с политикой в Мали

Сегодня, 12:44

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Уйти, остаться и снова уйти. Макрон не в состоянии определиться с политикой в Мали
Источник: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска покинут Мали.

На форуме Африка-Франция Макрон сказал, что французы намерены закрыть военные базы в Тесалите и Кидале, и не заинтересованы в продолжении операции в африканской республике.

Положение Макрона обострилось после того, как Мали достигла соглашения с российской «ЧВК Вагнера» о подготовке вооруженных сил африканской страны. Французский контингент в Мали, который уже несколько лет вел антитеррористическую операцию против исламистов в республике, полностью провалил свои задачи. Однако вывести войска Франция уже обещала летом 2021 года, причем официальные лица делали заявления, противоречащие нынешней реплике Макрона. 

Поскольку французские войска не выполняют своих обязанностей, малийское правительство заключило соглашение с российской «ЧВК Вагнера». Россияне прибыли в Африку и уже начали обучать солдат местных вооруженных сил. Надежная и мощная российская компания, неоднократно доказавшая свои высокие качества, безусловно, лучше справится со своей задачей, чем непоследовательные бывшие колонизаторы, неспособные ни одолеть террористов в Мали, ни даже внятно сформулировать свою политику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Мали, Франция, ЧВК Вагнера

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