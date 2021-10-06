Издание NI заявило, что планы России по созданию Арктического флота вызвали вопросы у США

Планы России по созданию Арктического флота раздражают американцев.

Военный аналитик США Марк Эпископос отметил, что у руководства США есть немало претензий касательно позиции РФ по Арктике, передает The National Interest (NI). В своей статье он рассказал, что не устраивает Вашингтон в планах Москвы по Арктическому региону, передает ПолитРоссия .

Так, Москва хочет создать новый флот, зоной ответственности которого стала бы Арктика. И это позволило бы РФ не только обеспечить защиту своих интересов в регионе, но и упорядочить обязанности других флотов РФ. Тем не менее, Вашингтон такой подход РФ к этому вопросу явно не устраивает.

«В настоящее время ВМФ России состоит из Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Новый флот, предназначенный исключительно для обеспечения целостности Северного морского пути, мог бы помочь упорядочить обязанности других флотов России», — отмечает Марк Эпископос.

В частности, Вашингтон беспокоит то, за счет каких ресурсов будет создан Арктический флот РФ, а именно, сформируют его за счет судов других флотов, либо создадут новые суда и субмарины? Также США хочет выяснить, насколько большим будет этот флот? Американцы уверены, что задач у него будет мало, поэтому в формировании отдельного флота для данного региона нужды они не видят.

Но планы РФ по созданию шести новых ледоколов до 2029 года, усиление военного присутствия РФ в регионе, жесткая реакция на попытки США также заявить свое право на Арктику, беспокоят Вашингтон, отмечает эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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