Азербайджанские войска охотились на российских военкоров

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Российские военные корреспонденты, которые работали на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики и освещали 44-дневный вооруженный конфликт в 2020 году, подвергались нападению со стороны армии Азербайджана. Сами журналисты считают, что на них открыли настоящую охоту. Об этом пишет Телеграм-канал «Баграмян 26» в публикации, призванной напомнить о том, что с момента авиаудара Азербайджана по православному храму Св.Газанчецоц в Шуши минул уже год.
Баку тогда уверял, что в помещении находились армянские военные, но, подчеркивают авторы, это ложь. В храме молились местные жители. Тогда же был ранен и известный российских военкор Юрий Котенок.
Авторы канала считают, что спецслужбы, которые стояли за этим авиаударом, пытались таким образом убедить российских военных журналистов, что им не следует освещать вооруженный конфликт в Арцахе и рассказывать настоящую правду о Второй Карабахской войне.
«Ранее Азербайджан оправдывал свое военное преступление тем, что в храме находились армянские военнослужащие, однако свидетели доказывают, что это наглая ложь», - подчеркивает «Баграмян 26».
Публикация дополнена видеороликом, на котором наши военкоры вспоминают о том, что происходило в тот день, когда у них пытались отбить охоту работать в НКР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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