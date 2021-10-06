«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге

Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о том, какие условия для жизни в городе Гётеборг, куда она переехала с целью трудоустройства.

Девушка из российской Сибири живет в этом европейском городе Швеции уже на протяжении пяти лет. За этот период времени сибирячка неоднократно испытывала культурный шок, поскольку некоторые нравы, обычаи, культурные ценности разительно отличаются от российских устоев жизни.

Анастасия работает в Гётеборге в скандинавской компании. Это предприятие специализируется на изготовлении предметов одежды. Ей с самого приезда туда чрезвычайно понравился и город, и его жители. Девушка, не переставая, хвалит этот шведский город за его чистоту, аккуратную и компактную инфраструктуру. Для движения по магистралям, в парках, везде, где только можно, для всех жителей предусмотрено большое количество велосипедных дорожек. В автобусе горожане не садятся рядом с человеком, если есть другие свободные места. В Гётеборге ярко выражено равноправие полов.

Говоря о жилье, Анастасия отметила, что его можно снять по первичному контракту. Чтобы сделать это, потребуется встать в очередь и подтвердить свой уровень дохода и благонадежность. К примеру, молодому человеку сибирячки пришлось ждать 10 лет. Большинство горожан живут в арендованной квартире всю свою жизнь.

Заработная плата уборщиков и тех, кто занимается вывозом мусора, составляет 2000 евро до вычета налога. Что касается налога на доход, то речь идет о 33%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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