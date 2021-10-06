После смены власти в Мали, французские войска готовятся покинуть страну. До этого считалось, что Франция ввела армию в африканское государство ради борьбы с террористами. Однако в недавнем интервью газете The Galway Advertiser ирландский офицер рассказал об истинах целях, которые преследовал Париж в Африке.

«Наша роль в Мали, которую называют «следующий Афганистан», не является миротворческой. Мы стремимся защитить колониальные интересы Франции и, в частности, ее источники урана в соседнем Нигере. Это новая «схватка Европы за Африку» под эгидой ЕС. Мали и соседние страны, составляющие регион Сахеля, богаты природными ресурсами», — говорит офицер.

По словам военного, именно Запад ответственен за появление огромного числа группировок боевиков в Мали. Западные политики намерено развязали гражданскую войну в Ливии вследствие чего большой поток исламистов устремился в другие регионы Сахеля.

Франция оставила после себя беззащитное государство, однако руководство Мали заключило соглашение с российской «ЧВК Вангера». Теперь российские специалисты, которые уже доказали свою компетентность в Сирии и иных горячих точках, должны обучить национальную армию и подготовить солдат к противостоянию с террористами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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