Москва пригрозила талибам полным уничтожением в случае малейшей угрозы своим союзникам

Тегеран и Анкара приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье
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На днях представители террористического движения «Талибан» (запрещенная в России организация) и группировки «Джамаат Ансаруллах» заявили о том, что они готовы выступить войной против Таджикистана. В ответ на это заявление Россия предупредила о ликвидации всех террористов в Афганистане и на таджикско-афганской границе.
По заявлению Москвы, любая угроза от талибов для ее союзников будет расценена как угроза самой России.
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия не оставляет без внимания конфликтную ситуацию на границе Афганистана и Таджикистана, и в курсе всех действий талибов.
«Обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится под контролем России. Москва и Душанбе поддерживают контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств. В случае каких-либо действий со стороны талибов, будут незамедлительно приняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикского союзничества и стратегического партнерства», - подчеркнула Мария Захарова.
Представитель МИД также сообщила, что с помощью России Душанбе располагает достаточным количеством военных ресурсов, чтобы противостоять любой террористической угрозе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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