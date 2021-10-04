В Иране пригрозили Азербайджану войной отобрать Нахичевань и Карабах

В Иране готовы к войне против Азербайджана и могут уничтожить эту страну, если Баку не прекратит провокации у иранской границы.

Иранские власти уже пригрозили Азербайджану масштабным вооруженным конфликтом в ответ на агрессию Баку и новые угрозы в адрес Тегерана, передает Аvia.pro . Иран заявляет также, что может захватить Нахичевань и Карабах, поскольку эти территории ранее всегда были иранскими.

Эксперты отмечают, что Баку отказывается от политического диалога с Тегераном. Возможно это один из пунктов плана по вовлечению Ирана в масштабный военный конфликт, в котором Баку поддержат Турция и Израиль.

Это, по словам иранского депутата Ахмати Бигеса, может закончится тем, что Азербайджан лишиться многих своих территорий.

«Если Анкара и Баку продолжат такое поведение, мы присоединим Карабах и Нахичевань к их исконным землям — Ирану», - сказал Ахмади Бигес.

По его словам, провокации Турции и Азербайджана не будут оставаться безответными. Тегеран может и готов ответить даже если эти страны не предпримут преднамеренные провокации, а лишь допустят какую-либо ошибку, в том числе и в ходе учений, которые начали Турция и Азербайджан у иранской границы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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