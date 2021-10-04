В Иране пригрозили Азербайджану войной отобрать Нахичевань и Карабах

В Краснодаре припаркованные автомобили залило бетоном
В Краснодаре на припаркованные машины пролился «дождь» - да не простой, бетонный. Об инциденте сообщает издание «За...Подробнее
В Иране готовы к войне против Азербайджана и могут уничтожить эту страну, если Баку не прекратит провокации у иранской границы.
Иранские власти уже пригрозили Азербайджану масштабным вооруженным конфликтом в ответ на агрессию Баку и новые угрозы в адрес Тегерана, передает Аvia.pro. Иран заявляет также, что может захватить Нахичевань и Карабах, поскольку эти территории ранее всегда были иранскими.
Эксперты отмечают, что Баку отказывается от политического диалога с Тегераном. Возможно это один из пунктов плана по вовлечению Ирана в масштабный военный конфликт, в котором Баку поддержат Турция и Израиль.
Это, по словам иранского депутата Ахмати Бигеса, может закончится тем, что Азербайджан лишиться многих своих территорий.
«Если Анкара и Баку продолжат такое поведение, мы присоединим Карабах и Нахичевань к их исконным землям — Ирану», - сказал Ахмади Бигес.
По его словам, провокации Турции и Азербайджана не будут оставаться безответными. Тегеран может и готов ответить даже если эти страны не предпримут преднамеренные провокации, а лишь допустят какую-либо ошибку, в том числе и в ходе учений, которые начали Турция и Азербайджан у иранской границы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Краснодаре на припаркованные машины пролился «дождь» - да не простой, бетонный. Об инциденте сообщает издание «За...Подробнее
Вследствие ошибочного маневра иранского вертолета, минимум трое солдат скончалось в конфликтной зоне. Сообщается, что...Подробнее
Пенсионный фонд России предоставил информацию для тех граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 5 лет....Подробнее
«Царьград» опубликовал информацию о нестыковках между официальной информацией о коронавирусе и реальным положением дел....Подробнее
«Горьким провалом» назвали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» журналисты авторитетного французского...Подробнее
Уже 9 из 10 признаков деменции заметил у президента США Джо Байдена журналист Мик Рич. Он рассказал, что сравнил...Подробнее
Меры, которые были приняты властями Китая о сокращении энергопотребления на предприятиях и сокращении рабочего времени,...Подробнее
В Коврове (Владимирская область) мать полуторагодовалого ребенка вышла на минутку на балкон, а малыш в это время...Подробнее
Клиенты Сбербанка отныне имеют возможность оформить потребительский кредит без обеспечения прямо в банкоматах страны....Подробнее
Между вакцинацией от коронавируса и развитием рака нет никакой связи. В этом россиян заверил врач-онколог Игорь...Подробнее
Комментировать