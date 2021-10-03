Тегеран и Анкара приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье

Сегодня, 19:49

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Тегеран и Анкара приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье

Тегеран и Анкара могут сойтись в вооруженном противостоянии уже в ближайшее время — об этом сообщили военные обозреватели. Указывается, что на территории Грузии и азербайджанской Нахичевани Турция инициировала масштабные военные учения, что может стать причиной для провокации против Ирана. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Ухудшение ирано-турецких отношений перешло в новую стадию конфликта — Анкара направила в район Закавказья свои военные подразделения, которые должны участвовать в масштабных учениях. Ранее Иран разместил свои войска возле границы с Азербайджаном, обвиняя Баку и Анкару в разжигании антииранских настроений. Учитывая, что в инициированных Турцией военных учениях задействованы десятки тысяч военных, танки, тяжёлая артиллерия и беспилотная авиация, конфликтная ситуация в регионе может значительно обостриться. 

«Тесное взаимодействие турецких и азербайджанских войск воспринимается Ираном как потенциальная угроза в свой адрес. Известно, что несколько десятков турецких военно-транспортных самолетов совершили ряд вылетов в Азербайджан и обратно, доставляя военный груз на борту. В свою очередь, Иран намерен всеми силами не допустить оккупации региона азербайджанскими и турецкими войсками, что увеличивает риск прямого сражения противников», - прокомментировал военный аналитик Алексей Валюжевич. 

При этом эксперт добавил, что обе стороны будут стараться сохранять нейтралитет максимально долго — однако любая провокация со стороны Турции, Азербайджана или Ирина встретит однозначно агрессивный и жесткий ответ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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