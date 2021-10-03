NI: война с РФ в Прибалтике обернется катастрофой для НАТО

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Известный специалист по мировым вооружениям и аналитик в сфере безопасности из Соединенных Штатов Америки Дэвид Пайн глубоко уверен, что, если вдруг начнутся крупномасштабные боевые действия военного блока НАТО с вооруженными силами Российской Федерации и Китайской Народной Республики, армия США обречена на полный и безоговорочный провал. Такую информацию американский военный эксперт опубликовал в своей статье для издания The National Interest.
Профессиональный аналитик считает, что в настоящий период времени Вашингтон не способен осуществлять серьёзную войну со столь мощным противником. Но США, тем не менее, являются участником Североатлантического альянса, и их союзные обязательства перед НАТО непременно заставят американцев втянуться в такой предполагаемый конфликт не по своей воле, акцентирует внимание читателей Дэвид Пайн.
«Америке необходимо подвергнуть всестороннему анализу все потери и выгоды подобной войны. Далее следует совершенно четко определить соотношение собственных рисков с необходимостью выполнять партнерские обязательства перед странами Восточной Европы», — так написано в статье издания The National Interest из США, на которую ссылается портал «ПолитРоссия».
Эксперт считает, что в случае начала войны в Прибалтике, американская армия просто не сможет помочь своим партнёрам. Дэвид Пайн пояснил, что Вашингтон допустил большую ошибку, включив в НАТО прибалтийские страны. Эти государства не способны самостоятельно защищать себя, и, если начнутся боевые действия, то Соединённые Штаты Америки потратят огромные силы на их защиту.
Аналитик отметил, что, втянувшись в конфликт в Восточной Европе против России, США потерпят катастрофу, так как Москве на помощь придёт Китай. Пекин начнёт боевые действия в акватории Тихого океана, и тогда Вашингтону придётся воевать на два фронта. Дэвид Пайн уверен, что вначале силы альянса будут разгромлены в Прибалтике, а затем боевые действия могут перейти и на американский континент. Ранее сообщалось, что силы НАТО в Черном море рискуют столкнуться с новым оружием ВМФ РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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