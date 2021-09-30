L’Express назвал российскую вакцину «Спутник V» горьким провалом

«Горьким провалом» назвали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» журналисты авторитетного французского еженедельника L’Express . Создатели ее явно не ожидали, что она столкнется с двойным недоверием - внешним и внутренним.

Французы напоминают, что российский «Спутник» все еще не признан ни ЕС, ни Всемирной организацией здоровья. Впрочем, даже на Родине особого доверия к вакцине не испытывают. Иначе бы в России не был бы таким низким уровень вакцинации населения.

L’Express ссылается на данные опроса, проведенного институтом Morning Consult, согласно которому 34 процента заявили, что категорически отказываются вакцинироваться. Противников вакцинации в России по факту вдвое больше, чем в той же Франции или США. В этих странах порядка 15 процентов антиваксеров.

В статье также приводится мнение инфекциониста и вакцинолога Жана-Даниэля Лельевра, который ставит под сомнение эффективность российской вакцины. Он обратил внимание на то, что для всех возрастных групп уровень эффективности был указан одинаковый - речь о публикации в известном и авторитетном научном журнале The Lancet.

«Представлены показатели 92, 90 и 91 процент, вне зависимости от того, идет ли речь о людях старше 60 лет или о тех, кому 18-30 лет. Как правило, с возрастом эффективность снижается. Так что это довольно необычно», — указал эксперт.

Специалист по медицинской статистике из больницы Руанского университета Андре Жиллибер указал на несоответствие между количеством пациентов в начале и в конце определенных испытаний.

«Сам президент Владимир Путин оказался в затруднительном положении. Недавно он рассказал, что ему пришлось самоизолироваться из-за того, что несколько человек в его близком окружении заразились коронавирусом, хотя были вакцинированы», — развивают свою мысль французские журналисты.

В конце публикации сказано, что невзирая на то, что «Спутник» не признан ВОЗ и ЕС, порядка 70 стран разрешили использовать эту вакцину на своей территории. Причины разные - геополитические в том числе. Для многих государств оказалось невозможным получить «драгоценные» Pfizer-BioNTech, Moderna или даже AstraZeneca. Но, акцентируют внимание журналисты, и тут РФ подвела некоторых в плане поставок. Несколько дней назад Гватемала, которая получила только 10% из 16 млн закупленных доз, отменила половину своего заказа и теперь ждет вакцины Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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