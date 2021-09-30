Боевой вертолет AH-1 Super Cobra открыл огонь по иранским военнослужащим на границе с Азербайджаном: трое погибших

Сегодня, 12:59

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Боевой вертолет AH-1 Super Cobra открыл огонь по иранским военнослужащим на границе с Азербайджаном: трое погибших

Вследствие ошибочного маневра иранского вертолета, минимум трое солдат скончалось в конфликтной зоне. Сообщается, что иранский вертолет AH-1 Super Cobra осуществил атаку на позиции своих же сил, перепутав их с азербайджанскими военными, информирует «Avia.pro».

Усиление напряженности между Тегераном и Баку стало причиной гибели еще троих бойцов — иранский вертолет принял позиции своих же бойцов за азербайджанских базутчиков, и открыл по ним огонь. 

По информации обозревателей, как минимум двое военных Ирана были тяжело ранены и экстренно госпитализированы, тогда как трое погибли на месте. По информации экспертов, инцидент произошел в ночное время — недопонимание между командным пунктом и экипажем ударного вертолета AH-1 Super Cobra привело к обстрелу Ираном своих же позиций. 

На сегодняшний день официальный Тегеран никак не прокомментировал данный инцидент — в случае признания Ираном своей вины за случившееся, авторитет иранской армии может сильно пострадать. Примечательно, что азербайджанские СМИ уже распространили информацию о данном инциденте, что привело к новой череде оскорблений и словесных провокаций в адрес Ирана.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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