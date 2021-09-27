Научный сотрудник РАН объяснил истерику Запада из-за ситуации в Мали

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Заключение соглашения о сотрудничестве правительства Мали с российской «ЧВК Вагнера» стало ощутимым ударом по амбициям Франции в Африке. Позицию Парижа по этому вопросу оценил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Он напомнил, что подобное отношение у французского руководства было к сотрудничеству россиян с другой африканской страной – Центральноафриканской Республикой:
«Любые игроки, которых Париж считает посторонними, воспринимаются там в штыки – своего рода “приступы колониализма”. Ранее такую же истерику у них вызвало появление сотрудников российской компании в ЦАР».
Несмотря на позицию бывшей метрополии, Мали нуждается в реальной поддержке, а не номинальном присутствии миротворцев, как это в последние годы происходит при операции «Бархан». Провал этой миротворческой инициативы уже признали в Париже и готовятся к сокращению контингента.
Сергей Федоров считает, что разностороння деятельность ЧВК, включающая задачи по обеспечению безопасности, обучению военных и формированию органов охраны правопорядка должна получить поддержку в России.
«Это ведь не только боевые операции, но еще и обеспечение безопасности стратегических и экономических объектов, подготовка военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, формирование системы безопасности и правопорядка и другие задачи. Если у нас это направление развивается успешно, то нужно ему содействовать», – предложил сотрудник РАН.
Деятельность российской ЧВК не ограничивается территорией Мали. Россияне проводят перегруппировку сил в Ливии, чтобы защитить южные рубежи государства от боевиков из Алжира, Нигера и Чада. Это комплексная работа по стабилизации ситуации на всем африканском континенте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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