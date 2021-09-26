«Русский Демиург» рассказал, как Россия отвечает президенту Эрдогану за непризнание выборов в Крыму

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Обозреватели Телеграм-канала «Русский Демиург» сообщили о тактичном ходе Москвы, который застал турецкое правительство врасплох. В ответ на отказ Турции контролировать боевиков в Сирии и перестать спонсировать террористов Москва разыграла «курдскую карту», передает «Южный Федеральный».
Эксперты отметили, что Анкара не захочет выводить свои войска из Сирии, поскольку это будет означать фактическое поражение и потерю авторитета среди других союзников. Президент Турции Тайип Эрдоган не сдержал обещание касательно контроля протурецких боевиков в Сирии, в связи с чем российско-сирийская сторона начала активные наступательные действия.
«Россия и Сирия заключили очень важный договор — правительство Башара Асада в обмен на лояльность гарантирует курдской автономии защиту от турецких войск. Обещание Москвы поддержать заклятых врагов Анкары — курдов — говорит об окончательном разрыве российско-турецких договоренностей», - прокомментировали эксперты Телеграм-канала «Русский Демиург».
Обозреватели спрогнозировали, что в дальнейшем Москва может не только выйти из всех ранее заключенных с Анкарой договоренностей, но и усилить контроль над внешнеполитическими действиями Турции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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