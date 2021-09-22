Китай под прикрытием российских ЗРК С-400 отработал удар по Тайваню

Сегодня, 12:34

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Китай под прикрытием российских ЗРК С-400 отработал удар по Тайваню

ВВС Народно-освободительной армия Китая отработали атаку по Тайваню. В учениях были задействованы 19 боевых самолетов - 12 истребителей J-16, два истребителя J-11, а также бомбардировщики. 

Как пишет «АвиаПро», прикрытие с земли им обеспечивали закупленные ранее у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

По мнению авторов заметки, подобная отработка может указывать на то, что Пекин лелеет планы вернуть контроль над Тайванем благодаря реализации силового сценария. Также на это косвенно указывает закупка у РФ сразу нескольких «Триумфов».

Комплексы Китаю необходимы в силу того, что Тайваню явно будут оказывать помощь США своей авиацией и боевыми кораблями, которые находятся в данном регионе.

Отмечается, что отработка Китаем массированной атаки на Тайвань привела Вашингтон в бешенство, но пока он бессилен что-либо предпринять, отдавая себе отчет, к чему может привести прямое вооруженное противостояние с Пекином.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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