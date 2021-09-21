Американские самолеты-шпионы наблюдают за учениями ВМФ РФ в Черном море

Американские разведывательные самолеты слетелись к Черноморью. Как стало известно, утром 22 сентября в небе над Черным морем, где проводятся масштабные учения Черноморского флота РФ с участием 20 надводных и подводных кораблей, начали вести наблюдение два американских стратегических самолета-шпиона RC-135U и RC-135W, прибывшие с крупнейшей авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, где дислоцируются подразделения ВМС США.

Предположительно активность американской авиации связана с крупными учениями Черноморского флота, в которых участвуют морская авиация и беспилотники.

Ранее стало известно, 20 сентября из Севастополя и Новороссийска 20 кораблей Черноморского флота отправились в море для отработки артиллерийских и ракетных стрельб. Речь идет о ракетных и противолодочных кораблях и субмаринах, пишет eadaily.com .

Корабли примут участие в ракетных и артиллерийских стрельбах, а также в учениях по ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок, нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки со стороны средств воздушного нападения противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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