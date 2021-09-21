Американские самолеты-шпионы наблюдают за учениями ВМФ РФ в Черном море

Soha: проект российского самолета-невидимки ПАК ДА вызвал недоумение в Штатах
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Американские разведывательные самолеты слетелись к Черноморью. Как стало известно, утром 22 сентября в небе над Черным морем, где проводятся масштабные учения Черноморского флота РФ с участием 20 надводных и подводных кораблей, начали вести наблюдение два американских стратегических самолета-шпиона RC-135U и RC-135W, прибывшие с крупнейшей авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, где дислоцируются подразделения ВМС США.
Предположительно активность американской авиации связана с крупными учениями Черноморского флота, в которых участвуют морская авиация и беспилотники.
Ранее стало известно, 20 сентября из Севастополя и Новороссийска 20 кораблей Черноморского флота отправились в море для отработки артиллерийских и ракетных стрельб. Речь идет о ракетных и противолодочных кораблях и субмаринах, пишет eadaily.com.
Корабли примут участие в ракетных и артиллерийских стрельбах, а также в учениях по ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок, нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки со стороны средств воздушного нападения противника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Иран может атаковать Азербайджан уже в течение ближайших суток. Такое предположение высказали авторы интернет-ресурса...Подробнее
Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл...Подробнее
Почти год минул с момента окончания Второй Карабахской войны, но СМИ продолжают «разбирать» обстоятельства, при которых...Подробнее
Иран может потопить американский авианосец потратив на это лишь 25 тыс. долларов. National Interest вспоминает события,...Подробнее
Британский финансовый гуру Алан Стил, являвшийся противником вакцин от ковида, скончался от ковида 15 сентября после...Подробнее
Еще одна страна приобрела у России РЛС «Каста-2Е2». Информации о том, какая именно это страна официальные источники не...Подробнее
Точечные вспышки инфекционного штамма RSV были зафиксированы в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании....Подробнее
Гарантированную выплату в размере 10 тыс. рублей для всех россиян предлагают ввести в Госдуме и Совфеде. PRIMPRESS...Подробнее
Кабинет Министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности, которая вполне может быть воплощена в жизнь....Подробнее
Комментировать