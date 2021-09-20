В Великобритании от коронавируса скончался противник вакцинации

Британский финансовый гуру Алан Стил, являвшийся противником вакцин от ковида, скончался от ковида 15 сентября после месячной борьбы с коронавирусом.

74-летний мужчина, который с начала пандемии призывал отказаться от вакцинации, был госпитализирован и помещен в реанимацию. А за несколько часов до того он посоветовал друзьям «держать пальцы скрещенными». Около двух недель назад финансист рассказал, что находится «на кислороде». Кстати, друзья называли Стила антипрививочником, так как тот критиковал их за желание вакцинироваться.

Мужчина верил в то, что победит болезнь, после чего он вернется к прежней жизни. Но состояние финансового гения постепенно ухудшалось. Родственники и знакомые покойного полагают, что если бы он вакцинировался, то смог бы выжить.

Стил, сколотивший благодаря своему таланту целое состояние, активно выступал не только против прививок, но и был противником ношения масок и ограничительных мер. Он также призывал тысячи своих подписчиков следовать его примеру.

Ранее сообщалось о смерти от ковида 58-летнего противника вакцинации Лесли Лоуренсона из английского города Борнмут, графство Дорсет. За девять дней до кончины он записал видео, в котором рассказал, что заболел и надеется - это коронавирус.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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