Иран в ближайшие сутки может атаковать Азербайджан за осквернение памяти Касема Сулеймани

Иран может атаковать Азербайджан уже в течение ближайших суток. Такое предположение высказали авторы интернет-ресурса Аvia.pro. Причина - осквернение памяти генерала Кассема Сулеймани. В Иране его считают национальным героем.

Недавно некоторые СМИ Азербайджана опубликовали фотографии оскорбительного характера с Кассемом Сулеймани. Ко всему, в новостных лентах проскочила информация о том, что снимки экс-командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции сжигались неизвестными.

Масла в огонь подлило иранское издание «Miran Press». Его журналисты узнали, что в Азербайджане «на портрет мученика Хаджи Кассема Сулеймани был наложен флаг ЛГБТ».

«СМИ Ирана пишут, что с одновременным размещением боевой техники вдоль границ с фальшивой республикой Азербайджан (дословный перевод), Баку начал активную антииранскую пропаганду, в частности, сжигаются и оскверняются портреты руководства Ирана и страж иранской революции», - сказано в сообщении «Телеграм»-канала «Баграмян 26».

Аvia.pro сообщает, что в Тегеране возмущены действиями Баку. По некоторой информации, Иран уже отправил к границе сотни танков, а также реактивные системы залпового огня и другое вооружение. Не исключено, что атака может быть предпринята в ближайшие 24 часа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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