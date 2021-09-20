БМП-3 разорвало в клочья в результате попадания крупнокалиберного боеприпаса

Почти год минул с момента окончания Второй Карабахской войны, но СМИ продолжают «разбирать» обстоятельства, при которых сработало либо не сработало то или иное оружие, которое применялось сторонами в ходе 44-дневного вооруженного конфликта.

Информационный ресурс АвиаПро решил показать на фото, как в результате попадания крупнокалиберного боеприпаса, примененного Арменией, азербайджанскую БМП-3 буквально выбросило из окопа и разорвало в клочья, а обломки разбросало в радиусе 250 метров.

Боевая машина пехоты, судя по всему, была уничтожена прямым попаданием. Калибр снаряда, вероятно, 152 мм.

Шансов спастись у членов экипажа при сложившихся обстоятельствах не было.

Невзирая на то, что Вторая Карабахская война закончилась в пользу Азербайджана, Баку все же понес серьезные потери - в живой силе, и в технике. Но такая информация, как правило, не тиражируется, а порой даже скрывается.

Это подтверждают многочисленные фото с обломками техники, которая официально уничтоженной не считается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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