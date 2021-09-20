Soha: проект российского самолета-невидимки ПАК ДА вызвал недоумение в Штатах
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного руководства США и высокопоставленных чиновников. Об этом пишет вьетнамская газета Soha - пересказ ее статьи на русский обнародовало издание «ПолитРоссия».
Работы ведутся в условиях строжайшей секретности, что сильно расстраивает Пентагон - в американском оборонном ведомстве внимательно наблюдают за проектом и хотели бы знать о нем как можно больше.
И хотя на данном этапе информации о российском самолете не так много, известно, что речь идет о дозвуковом бомбардировщике, построенном по принципу «летающего крыла». В проекте будут реализованы новейшие стелс-технологии. В конструкции самолета-невидимки будут использованы два двигателя, а дальность его полета может доходить до 12 тысяч километров.
Остальные технические характеристики держатся в строжайшей тайне, но и этих достаточно для того, чтобы в США переполошились, отмечается в статье.
Первый полет ПАК ДА, ориентировочно, состоится уже в 2025 году, а спустя два года он должен встать в серию.
Впрочем, эксперты советуют не спешить с реализацией столь амбициозного проекта, чтобы не повторить историю американцев - их стелс F-35 оказался недоделанным, в конструкции его было выявлено более 900 дефектов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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