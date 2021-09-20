Soha: проект российского самолета-невидимки ПАК ДА вызвал недоумение в Штатах

Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного руководства США и высокопоставленных чиновников. Об этом пишет вьетнамская газета Soha - пересказ ее статьи на русский обнародовало издание «ПолитРоссия».

Работы ведутся в условиях строжайшей секретности, что сильно расстраивает Пентагон - в американском оборонном ведомстве внимательно наблюдают за проектом и хотели бы знать о нем как можно больше.

И хотя на данном этапе информации о российском самолете не так много, известно, что речь идет о дозвуковом бомбардировщике, построенном по принципу «летающего крыла». В проекте будут реализованы новейшие стелс-технологии. В конструкции самолета-невидимки будут использованы два двигателя, а дальность его полета может доходить до 12 тысяч километров.

Остальные технические характеристики держатся в строжайшей тайне, но и этих достаточно для того, чтобы в США переполошились, отмечается в статье.

Первый полет ПАК ДА, ориентировочно, состоится уже в 2025 году, а спустя два года он должен встать в серию.

Впрочем, эксперты советуют не спешить с реализацией столь амбициозного проекта, чтобы не повторить историю американцев - их стелс F-35 оказался недоделанным, в конструкции его было выявлено более 900 дефектов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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