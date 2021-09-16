В США полную вакцинацию от коронавируса прошли более 181 миллиона жителей

Сегодня, 09:54

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В США полную вакцинацию от коронавируса прошли более 181 миллиона жителей

В США вакцинацию от коронавируса по состоянию на субботу, 18 сентября, прошли уже 181 миллион жителей страны. Такие данные приводят Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 181 миллион американцев закончили иммунизацию от коронавируса - то есть, были привиты двумя дозами антиковидных вакцин. Минимум одну дозу поставили более 211 граждан Соединенных Штатов, что равно 63,7 процента населения страны.

В общей сложности, на территории США были поставлены 384 миллиона прививок против нового коронавируса COVID-19.

В США для вакцинации населения применяются три препарата. Так, вакцины Pfizer и Moderna являются двухдозовыми, а Johnson & Johnson ставится только раз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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